Куала-Лумпур, 28 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Восемь граждан Индонезии были приговорены к лишению свободы на срок от 15 до 18 лет за угон нефтяного танкера в 2015 году, сообщает 28 ноября France Press.

Oceanprideship.com Нефтяной танкер

Шестеро морских пиратов были приговорены к 15 годам лишения свободы и к пяти ударам тростника, еще двое получили 18 лет лишения свободы. Все осужденные признали свою вину во время судебного разбирательства, проходившего в малазийском штате Джохор.

«Мы приветствуем это суровое наказание. Оно послужит примером для остальных пиратов. Они должны знать, что их преступления не останутся безнаказанными», — сказал глава аналитического центра по борьбе с пиратством (PRC) при Международном морском бюро Ноэль Чунг,

Напомним, в июне 2015 года восемь морских пиратов напали нефтяной танкер «Orkim Harmony», который перевозил около 6 тыс. тонн бензина. Стоимость груза составляла около $5,6 млн.