WP: Керри пытается договориться с РФ по Алеппо до инаугурации Трампа
Вашингтон, 28 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Администрация США планирует договориться с руководством Российской Федерации (РФ) по сирийскому Алеппо до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post.
«Наш неутомимый государственный секретарь Джон Керри, срок пребывания которого на посту главы дипломатии США подходит к концу, участвует в активной, хотя и нереалистичной работе по заключению сделки с РФ о прекращении осады Алеппо, — говорится в сообщении. — Стимулом для его работы является не только масштаб гуманитарного кризиса в сирийском городе, но и перспектива того, что следующий глава Белого дома заключит иную сделку с Москвой, в рамках которой оппозиция будет оставлена на произвол судьбы, а США встанут на сторону диктатора Башара Асада».
По данным издания, Керри для достижения результата дважды в неделю созванивается с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты также встретились на полях саммита АТЭС в Перу.
Керри якобы пытается склонить Москву к соглашению, предусматривающему завершение осады города Алеппо в обмен на размежевание находящихся там сил сирийской оппозиции и террористических группировок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, наступление Вооруженных сил Сирии, которое может обернуться окончательным освобождением Алеппо от террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и контролируемых ими группировок повстанцев, началось 22 ноября текущего года.
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