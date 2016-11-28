Вашингтон, 28 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Администрация США планирует договориться с руководством Российской Федерации (РФ) по сирийскому Алеппо до прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post.

Дарья Антонова ИА REGNUM Джон Керри

«Наш неутомимый государственный секретарь Джон Керри, срок пребывания которого на посту главы дипломатии США подходит к концу, участвует в активной, хотя и нереалистичной работе по заключению сделки с РФ о прекращении осады Алеппо, — говорится в сообщении. — Стимулом для его работы является не только масштаб гуманитарного кризиса в сирийском городе, но и перспектива того, что следующий глава Белого дома заключит иную сделку с Москвой, в рамках которой оппозиция будет оставлена на произвол судьбы, а США встанут на сторону диктатора Башара Асада».

По данным издания, Керри для достижения результата дважды в неделю созванивается с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты также встретились на полях саммита АТЭС в Перу.

Керри якобы пытается склонить Москву к соглашению, предусматривающему завершение осады города Алеппо в обмен на размежевание находящихся там сил сирийской оппозиции и террористических группировок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наступление Вооруженных сил Сирии, которое может обернуться окончательным освобождением Алеппо от террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и контролируемых ими группировок повстанцев, началось 22 ноября текущего года.

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