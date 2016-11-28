Якутск, 28 ноября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Грядущее и весьма ощутимое повышение услуг ЖКХ вкупе с ростом сборов за капремонты более чем на треть вызвало в Якутии волну возмущения. Главный вопрос, который волнует жителей республики: «А где же повышение зарплат?», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

В 2017 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Якутии на 6% — выше только в Москве, в Санкт-Петербурге и на Камчатке. Сборы за капитальные ремонты для каменных домов увеличат со следующего года почти на треть — с 4,2 рублеядо 6 в домах без лифта и 8 рублей там, где он есть.

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«Вот и голосуйте дальше за ЕР», «Хоть Путину письмо пиши», «У всякой чашки есть края», — комментируют на региональных сайтах такие новости якутяне. «Сравнили Якутию и Камчатку. На Камчатке средняя зарплата 80 тысяч рублей, а в Якутии — 25−30 тысяч, потребительская корзина вдвое выше нашей корзинки. Это реалии жизни!», «При всём том, общая сумма платежей в Москве гораздо меньше, и это повышение незаметно. Нет такой бешеной суммы за отопление и прочих вымогаловок управляющих компаний, как в Якутске. Какие-то дурацкие высосанные из пальца сборы, управления отраслью, техобслуживания и так далее», — возмущаются люди.

Многих особенно возмущает то, что роста зарплат и пенсий незаметно, а некоторые жители республики предлагают вместо комментирования выйти на акцию протеста или бойкотировать оплату коммунальных услуг. «И на кой эти гектары людям сдались с такими тарифами?» — пишут якутяне.

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Но если судить по количеству комментариев, то повышение оплаты за капремонт у жителей Якутии вызывает больше негативных эмоций, чем рост коммунальных тарифов — при том, что многие признаются: цензурных слов найти просто не смогли.

«Скоро народ уйдет в лес жить», «Верхушка сгнила, все спешат урвать свой миллиард, а с нас сдирают все больше и больше», «Когда же они подавятся?», «Не проще ли начать скидываться на строительство новых домов для молодого поколения?», «Открыта кормушка по всей стране, а увеличение взноса за капремонт — это индексация зарплат руководства этих предприятий», «А еще Украину ругают за повышение коммуналки, мы-то от них ничем не отличаемся. Народ доят и там, и тут», — негодует население республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, Якутия вместе с Камчаткой оказались в ТОПе регионов РФ, которые ждёт самое существенное повышение цен на коммунальные услуги в 2017 году. Вместе с тем в республике с 1 января будущего года повышают сборы на капремонты, несмотря на то, что они уже выросли в июле 2016-го.

На Камчате грядущим повышением коммунальных тарифов возмущены и уже подписывают петицию против таких перемен, адресовав её премьер-министру страны Дмитрию Медведеву.