Грозный, 28 ноября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Глава Чечни считает, что убийство Немцова было выгодно друзьям политика. Они хотели одновременно и устранить оппозиционера, и дискредитировать власти Чечни.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Зная, что от Бориса Ефимовича больше нет пользы, его друзья решили одним залпом убрать двоих: застрелив Немцова, устранить Кадырова. Но со мной ничего у них не получилось. Я абсолютно спокоен, на ложь и провокации не реагирую. Посылаю всех подальше и нормально живу», — заявил Кадыров в интервью ТАСС.

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Отметив, что между ним и Немцовым не было причин для конфликтов, Кадыров сказал: «Немцов никогда не был моим личным врагом или другом. Наши пути не пересекались. Он сделал себя врагом России ─ моей страны. Но сегодняшней России и нужен был такой враг: за Немцовым никто не стоял, у него осталась только болтология».

По словам Кадырова, он готов дать показания по делу об убийстве Бориса Немцова. «В любое время! Хоть сейчас. Переоденусь и вылечу первым же рейсом. Но для начала мне должны прислать официальную повестку», — заявил чеченский лидер.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По подозрению в совершении данного преступления были арестованы пять уроженцев Чечни: Заур Дадаев, Шагит Губашев, Рамзат Бахаев, Анзор Губашев и Тамерлан Эскерханов.

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