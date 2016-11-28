Москва, 28 ноября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Наиболее востребованным среди подержанных внедорожников и кроссоверов на отечественном рынке вновь стал автомобиль LADA 4×4. За 10 месяцев текущего года было перепродано 80,8 тыс. таких моделей, что всего на 0,1% меньше, чем в прошлом году, сообщает агентство «Автостат».

Arhivach.org Внедорожник LADA 4x4

Вторую позицию в сегменте SUV с пробегом занимает Chevrolet Niva. С января по октябрь автомобиль был перепродан в количестве 55 тыс. единиц, что на 14% превышает прошлогодний показатель. Третье место занял кроссовер Toyota RAV4 с показателем 31,4 тыс. единиц (+27% к прошлому году).

Далее идут Toyota Land Cruiser (27 тыс. шт.; +21%) и Toyota Land Cruiser Prado (25,6 тыс. шт.; +17,8%). Вторую пятерку лидеров рынка внедорожников и кроссоверов с пробегом составляют Nissan X-Trail (23,4 тыс. шт.; +18,4%), Honda CR-V (23,3 шт.; +11,3%), Nissan Qashqai (21,9 тыс. шт.; +30,6%), KIA Sportage (20,7 тыс. шт.; +30%) и Mitsubishi Outlander (19,2 тыс. шт.; +21,6%).

В целом за десять месяцев 2016 года в России было продано 861,3 тыс. подержанных кроссоверов и внедорожников. В 2015 году за тот же период объем продаж в сегменте был на 15% меньше.