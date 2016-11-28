Южно-Сахалинск, 28 ноября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Власти Сахалинской области приняли решение исключить практику осеннее-зимнего благоустройства. Это обусловлено усилением контроля за качеством работ и расходованием финансовых средств, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Все работы по приведению в порядок населенных пунктов Сахалина и Курил ограничатся летним периодом. Это необходимо для улучшения их качества», — такую задачу поставил перед главами районных администраций губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

«Был проведен подробный анализ ситуации с организацией в районах работ по благоустройству. В результате выяснилось, что заявки на огромную сумму из областного бюджета, в размере 1,7 миллиарда рублей, муниципалитеты подали. Но освоить все деньги не смогли. По итогам 11 месяцев 2016 года областная субсидия израсходована лишь наполовину. Из запланированных 420 дворовых территорий отремонтировано лишь 230», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Садовников, в ходе выполнения работ по благоустройству было зафиксировано немало нарушений: в ходе ремонта дорожного покрытия используются материалы, не соответствующие ГОСТ, стандартам качества не отвечают и пробы асфальто-бетонного покрытия.

Фактически провалили план по благоустройству 6 муниципалитетов области — Корсаковский, Холмский, Александровск-Сахалинский, Томаринский, Курильский, и Шахтерское городское поселение.

Вице-мэр Корсакова, например, на совещании при губернаторе вообще заявил, что акты о выполнении работ по асфальтированию дорог администрация будет подписывать… до полного их выполнения: времени не хватило. На что и.о. прокурора области Владимир Минигораев пообещал «немедленно отреагировать».

«У вас полная неразбериха и отсутствие планомерной работы. Основной упор вам надо было делать не на рекордное количество заключаемых контрактов, а на качество работы, на контроль за исполнением работ. Складывается впечатление, что не вы руководите подрядчиками, а они вами, составляя удобные для себя графики», — обратился к чиновникам Корсаковского района Олег Кожемяко.

На заявления чиновников о том, что до конца года они успеют завершить работы по благоустройству, губернатор удивленно спросил: «На носу декабрь. Какие элементы благоустройства вы намерены устанавливать? Снеговиков?».

По мнению Олега Кожемяко, который в последнее время неоднократно предпринимал инспекционные поездки по самым отдаленным районам Сахалина и Курил, «большинство жителей дают неудовлетворительную оценку работе ответственных за благоустройство чиновников».

Теперь все торги на проведение благоустроительных работ в Сахалинской области будут завершаться в мае, а деньги муниципалитетам будут выделяться лишь при наличии проектно-сметной документации. И завершены работы должны быть к 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на обустройство областных дорог на Сахалине и Курилах было затрачено 7 миллиардов рублей. Это самый большой дорожный бюджет из всех регионов ДФО. Однако во время инспекционной поездки по островам в июле губернатор Сахалина Олег Кожемяко не увидел на дорогах острова работ, адекватных затраченным суммам. Некоторые муниципальные чиновники, в частности, в Долинске, ответственные за безобразное состояние дорог, лишились своих должностей. Как показала проведенная по распоряжению губернатора проверка, значительные суммы просто списывались без проведения каких-либо работ.