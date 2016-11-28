Москва, 28 ноября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Эксперты автомобильного рынка выделили три модели, доступные для российских покупателей в единственной комплектации. Речь идет о Range Rover Evoque Convertible, Suzuki Jimny и Volvo S60 Cross Country, сообщает «АвтоРамблер».

Iz4dji.it Suzuki Jimny

Модель Suzuki Jimny представляет собой трехдверный рамный внедорожник, под капотом которого стоит 1,3-литровый двигатель. Мотор дополняет 4-ступенчатый «автомат» или 5-ступенчатая «механика». Приобрести такой автомобиль можно за 1,13 млн рублей.

Седан S60 Cross Country от Volvo обладает повышенной проходимостью и может разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем мощностью 245 л.с. и шестиступенчатым «автоматом». Модель доступна за 2,24 млн рублей.

Полноприводный кабриолет Range Rover Evoque Convertible оборудован двигателем объемом 2,0 л и мощностью 240 л.с., разгоняющим автомобиль до 100 км/ч за 8,6 секунд. Мотор работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Стоимость необычной модели начинается от 4,24 млн рублей.