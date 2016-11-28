Пекин, 28 ноября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ со ссылкой на прогнозы китайских экономистов, в 2017 г. экономика КНР продемонстрирует умеренные темпы роста на фоне замедления темпов восстановления мировой экономики. Прогнозируемый рост ВВП Китая составит 6,5−6,7% в год.

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«Учитывая вялое восстановление мировой экономики после кризиса, экономика КНР находится под постоянным давлением. Однако позитивные экономические показатели за последние три квартала сигнализируют о том, что страна полностью справляется с возложенными на нее задачами. По нашим прогнозам, темпы роста ВВП в 2017 г. составят не менее 6,5% в год», — сообщил журналистам директор Исследовательского центра макроэкономики Китая Тянь Юн.

Эксперт подчеркнул, растущий индекс PPI демонстрирует остановку промышленной дефляции, кроме того, завершена первая стадия начавшегося курса реформ, пишет «Жэньминь жибао».

«Экономика КНР продемонстрирует умеренные темпы роста, ожидать «экономической революции» и резкого восстановления национальной экономики по меньшей мере бессмысленно», — прокомментировал свой прогноз старший аналитик китайского банка Bank of Communications Лю Сюйчжи.

По словам экономистов, власти КНР увеличивают расходы на развитие инфраструктуры, что, в свою очередь, обеспечит экономический рост национальной экономики. Инвестиции страны в инфраструктурные проекты выросли почти на 20% до 9,5 трлн юаней ($ 1,37 трлн) в течение первых 10 месяцев в 2016 году.

«Ключевую роль в восстановлении китайской экономики сыграет непроизводственный сектор. Несмотря на постепенное восстановление темпов роста, мы опасаемся за внешнюю торговлю КНР. С начала года мы зафиксировали снижение объема экспорта, подобная тенденция может повториться и в следующем году. Определенные опасения вызывает рынок недвижимости», — сообщил Лю Сюйчжи.

Китайское правительство, как ожидается, в скором времени примет новую осмотрительную денежно-кредитную политику, которая будет противостоять потенциальным рискам на внутреннем и международных рынках.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 ноября, спустя почти три недели непрерывной девальвации, китайский юань укрепился сразу на 0,18% по отношению к доллару США, зафиксировавшись на уровне 6,9042 юаня за доллар. Таким образом, ЦБ КНР укрепил национальную валюту сразу на 126 базисных пунктов.