Москва, 28 ноября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Нефть Brent на предстоящей неделе будет в центре внимания. 30 ноября состоится встреча в формате ОПЕК+, на которой будет обсуждаться заморозка объемов добычи. И дальнейшая динамика черного золота будет определяться именно ее итогами, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Итак, если страны достигнут соглашения о сокращении объемов добычи (от ОПЕК ждут снижения до 32,5 млн баррелей против текущих 33,64 млн, от других крупных производителей на 500—800 тыс. баррелей в сутки), Brent может нацелиться на движение в район 55,00 доллара за баррель с дальнейшей целью на отметке 60,00», — сказала аналитик.

«Если страны к консенсусу не придут, то резко возрастают шансы на движение котировок в область 38,00—40,00. И это будет вполне объяснимо, так как на фоне практически не растущего спроса есть вероятность увеличения предложения (взять хотя бы позицию Ирана, который заявлял, что имеет право наращивать добычу, чтобы вернуть себе рыночную долю, утраченную за время санкций), что будет лишь усиливать дисбаланс», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 28 ноября, мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику на фоне сомнений в том, что страны ОПЕК на встрече в Вене 30 ноября придут к окончательному соглашению об ограничении своего уровня добычи. По состоянию на 08:03 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,1%, до $48,19 за баррель. Цена на нефть марки WTI опускалась на 0,2%, до $45,97.