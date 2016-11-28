Грозный, 28 ноября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил рабочие визиты в Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Оба визита носят практический характер и посвящены вопросам активизации отношений республики с двумя ближневосточными странами в сфере экономики, образования, борьбы с терроризмом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В Чечне инвесторами из ОАЭ возводятся международный университет, отель и торговый центр. В ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ, шейхом Мухаммадом бен Заедом аль-Нахайаном Кадыров подробно проинформировал о ходе реализации этих проектов, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Кроме того, между сторонами действует соглашение о поддержке Фондом имени шейха Заеда бен Султана малого и среднего бизнеса в Чечне. На встрече была достигнута договоренность об ускорении темпов реализации инвестиционных проектов, а также дальнейшем расширении программы поддержки малого и среднего бизнеса в Чечне.

В Королевстве Саудовская Аравия Рамзан Кадыров встретился с братом наследного принца, губернатором Восточной провинции, принцем Саудом Бин Найеф Бином Абдель Азизом и министром торговли и инвестиций КСА Маджедом аль-Кассаби, министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халедом Фалехом и президентом одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco Амином Нассером.

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Были обсуждены перспективы взаимодействия Саудовской Аравии и Чеченской Республики в энергетической сфере. Стороны вели переговоры о возможном участии саудовских нефтяных компаний в инвестиционных проектах региона. Также поднимался вопрос о сотрудничестве в сфере образования, в частности, о предоставлении возможности обучения чеченским студентам в профильных учебных заведениях Саудовской Аравии. Кроме того, обсуждались вопросы противодействия экстремизму и терроризму.

В ходе визита была достигнута договоренность по созданию рабочих групп в рамках взаимовыгодного сотрудничества между Саудовской Аравией и Чечней. На встречах этих групп будут решаться все текущие вопросы по темам, поднятым во время переговоров глав субъектов.

Отметим, в ходе Петербургского международного экономического форума Рамзан Кадыров заявил, что Чечня в настоящее время заинтересовала многие арабские страны, в частности, представителей из Объединенных Арабских Эмиратов, поэтому они взяли на себя обязательства по развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Так, например, фонд из ОАЭ обещал выделить начинающим предпринимателям Чечни по 50 тысяч долларов на развитие бизнеса.

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