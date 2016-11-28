Москва, 28 ноября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Рубль на минувшей неделе предпринимал попытки восстановиться под влиянием позитивной динамики цен на нефть и пика налоговых платежей в России, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. Но неделю все же завершил с потерями, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«На предстоящей неделе у российской валюты будут сразу два катализатора. Первый это, конечно, итоги встречи в формате ОПЕК+. Несмотря на все позитивные слухи, касающиеся этой встречи, сомнения относительно достижения договоренностей о заморозке объемов добычи остаются. Но, если все же компромисс будет найден, Brent устремится вверх и, естественно, потянет за собой рубль. В этой ситуации не исключено движение пары USD/RUB в район уровня 63,40 и, далее, к отметке 62,60», — считает Рогова.

«Второй, это данные по числу вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Если отчет отразит уверенный рост занятости, а также ускорение темпов роста заработной платы, что будет свидетельствовать о потенциальном росте инфляции в США на зарплатном уровне, доллар получит поддержку и на этом фоне пара USD/RUB к завершению недели может восстановить часть потерь, вернувшись к отметке 65,00. Если же не в пользу рубля сработают оба фактора, то пара USD/RUB может подняться и до отметки 66,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 ноября Центробанк России понизил официальный курсдолалаоа и повысил курс евро. Так, курс евро к рублю вырос на 35,08 коп. — до 68,43 руб, курс доллара США понижен на 1,05 коп, составив 64,61 руб. Нефть марки Brent подешевела до 48,19 доллара за баррель.