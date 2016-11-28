Москва, 28 ноября, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Минувшая неделя для рубля завершилась незначительным ослаблением к доллару США и евро. По итогам торгов на Московской бирже 25 ноября курс доллар/рубль вырос на 0,72%, до 64,95 руб., евро/рубль — на 1,18%, до 68,82 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Российская валюта в конце недели растеряла прибыль на фоне снижения цен на нефть. С приближением даты заседания ОПЕК нефтяные котировки рухнули на американской сессии на 4,24% до $46,92.

Цена оказалась под давлением после сообщений о том, что Саудовская Аравия отказалась отправлять представителя на встречу стран ОПЕК и государств, не входящих в картель, 28 ноября. Участники рынка расценили действия Саудовской Аравии как срыв переговоров с ОПЕК по ограничению добычи нефти.

Ключевым событием текущей недели станет встреча представителей ОПЕК 30 ноября. Участники рынка будут чувствительны к любым поступающим новостям по встрече. В случае позитивного исхода этой встречи цена на нефть закрепится выше $50 за баррель, рубль подорожает к доллару до 63 руб. Если встреча провалится, то нефтяные котировки снизятся до 42,50 в течение 2−3 дней, курс доллара поднимется до 70−72 рублей.

В Азии нефть торгуется в плюсе. На момент написания обзора за баррель Brent дают $47,28 (+0,76%). Налоговый период подходит к концу. Теперь рубль остался во власти нефтяного и долгового рынков.

Сегодня, 28 ноября, — день коррекций. В связи с этим по Brent ожидается восстановление котировок до $48, по паре доллар/рубль — возвращение к уровню 64,40 руб. На случай обвала нефтяных котировок по доллару в качестве сопротивления выступит уровень 62,20 руб.