В Китае задержаны девять подозреваемых в гибели людей на строительстве ТЭС
Пекин, 28 ноября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В рамках расследования дела о гибели 74 человек при обрушении строящейся электростанции в Китае, полиция задержала девять подозреваемых, сообщает агентство Синьхуа.
Одним из задержанных является председатель правления компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd. Кроме того, задержан главный инженер строящейся электростанции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 ноября в городе Фэнчэн (провинция Цзянси, Китай) во время проведения строительных работ возле 165 — метровой бетонной градирни электростанции. Погибли 74 человека, ещё двое рабочих получили ранения. Генеральный директор компании, которая вела строительные работы, дал подписку о невыезде.
Напомним, строительные работы на ТЭС Фэнчэн начались в конце 2015 года. Завершение запланировано на ноябрь будущего года.