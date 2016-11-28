Пекин, 28 ноября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В рамках расследования дела о гибели 74 человек при обрушении строящейся электростанции в Китае, полиция задержала девять подозреваемых, сообщает агентство Синьхуа.

Haberalfa.com Обрушение строящейся электростанции в Китае

Одним из задержанных является председатель правления компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd. Кроме того, задержан главный инженер строящейся электростанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 25 ноября в городе Фэнчэн (провинция Цзянси, Китай) во время проведения строительных работ возле 165 — метровой бетонной градирни электростанции. Погибли 74 человека, ещё двое рабочих получили ранения. Генеральный директор компании, которая вела строительные работы, дал подписку о невыезде.

Напомним, строительные работы на ТЭС Фэнчэн начались в конце 2015 года. Завершение запланировано на ноябрь будущего года.