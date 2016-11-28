Фэнчэн, Китай, 28 ноября, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, ссылаясь на заявление, размещенное на официальном сайте полиции провинции Цзянси, в результате оперативных действий 28 ноября были задержаны 9 должностных лиц, причастных к обрушению строительной конструкции в городском округе Фэнчэн.

Lankatruth.com Обрушение строящейся электростанции в Китае

Среди задержанных оказались главный инженер, начальник участка, генеральный директор, а также председатель правления строительной компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd., которая осуществляла все строительные работы, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время ведется расследование причин обрушения градирни на строящейся электростанции. По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при проведении строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян выступили с заявлениями, требуя наказать виновных и провести оперативное расследование инцидента.