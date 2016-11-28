Токио, 28 ноября, 2016, 08:11 — ИА Регнум. В Японии более половины населения страны настаивают на передаче хотя бы части из четырех островов южных Курил, принадлежащих России. Об этом свидетельствует опрос газеты Nikkei, проведенный с 25 по 27 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

60% респондентов заявили, что на переговорах с Россией необходимо добиваться передачи лишь части южных Курильских островов, в августе такой точки зрения придерживались 54% опрошенных. Передачи всех четырех островов — Итурупа, Кунашира, Шикотана и гряды Хабомаи — требуют 29% респондентов.

Издание отмечает, что в обществе укрепляется осознание необходимости реалистичных мер урегулирования проблемы, не замыкаясь на возвращении четырех островов в связи с тем, что решение территориального вопроса не продвигается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в Лиме заявил, что на сегодняшний день Курилы — это суверенная территория России. При этом глава государства отметил, что Москва готова в этом вопросе к диалогу с Японией, также возможны различные варианты.

Япония претендует на четыре острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. По окончании Второй мировой войны между Москвой и Токио так и не был подписан мирный договор, поэтому Япония выдвигает возвращение этих островов под свое влияние в качестве условия для заключения мирного договора.

В свою очередь, российская сторона считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.