Токио, 28 ноября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии пересчитало, сколько ещё потребуется средств для ликвидации последствий аварии, которая произошла на АЭС «Фукусима-1» 11 марта 2011 года. Согласно расчётам, приведённым в докладе министерства, средств потребуется в два раза больше, чем считали три года назад, а именно более 20 трлн иен, пишет газета Nikkei.

Atomic-energy.ru АЭС «Фукусима-1»

Деньги необходимы в том числе для выплаты компенсаций пострадавшим в результате аварии. Причём в эту категорию входят и те бизнесмены, которым пришлось переехать в новые районы, покинув опасный район. Также в этом ряду стоят туристические фирмы.

Общий объём компенсационных выплат составляет восемь триллионов иен, с учётом уже выплаченных средств. Остальные деньги будут потрачены на извлечение из реакторов отработавшего и расплавившегося ядерного топлива. Кроме того, нужно провести работу по восстановлению окружающей среды в районе АЭС: обеззаразить от радиации почвы, снести здания энергоблоков, а для радиоактивных отходов построить хранилища.

Уточняется, что некоторые расходы возьмёт на себя оператор АЭС — энергетическая компания Tokyo Electric Power. Она получит за это беспроцентный кредит в девять триллионов иен.

Напомним, авария произошла 11 марта 2011 года — из-за разрушительного землетрясения и цунами. После чернобыльской трагедии авария на «Фукусиме» стала второй по масштабу.

В регионе ведутся мероприятия по ликвидации последствий аварии. После ЧП вытекло около 300 тонн радиоактивной воды. По оценке Financial Time, катастрофа причинила японскому бюджету ущерб в $100 млрд.

Кроме того, антиядерные протестные движения усилились после аварии на японской атомной станции как в самой Японии, так и в других странах. Например, Германия решила полностью постепенно отказаться от ядерной энергетики.