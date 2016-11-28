Катманду, 28 ноября, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,4 балла в районе горы Эверест, сообщает 28 ноября Associated Press.

Lindagijezen.nl Гора Эверест

Представители национального центра сейсмологии Непала заявили, что эпицентр находился на границе между районами Рамечхап и Солукхумбу, около 120 километров к востоку от столицы Непала, Катманду.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала, так как землетрясение затронуло отдаленные поселения горных районов. Потребуется некоторое время, чтобы установить масштаб возможного ущерба.

Напомним, 25 апреля 2015 г. в Непале произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8. Многие населенные пункты были стерты с лица земли, были повреждены около 1 млн. домов и зданий. В результате удара стихии погибли более 9 тыс. человек.