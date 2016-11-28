Якутск, 28 ноября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Якутия бьёт тревогу: ситуация с утилизацией мусора в республике катастрофическая. В республике ежегодно образуется 252 млн тонн отходов, но санкционированных мест для их утилизации в регионе крайне мало, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания Якутии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

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Так, из 471 объекта размещения отходов в населённых пунктах 465 не соответствуют требованиям законодательства. Кроме того, в республике нет ни одного специализированного предприятия по комплексной переработке отходов, а основная часть отходов I и II классов опасности не обезвреживается и захоранивается на объектах размещения отходов вместе с другими отходами.

Сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в большинстве населённых пунктов нет — при том, что число несанкционированных объектов размещения отходов в республике ежегодно увеличивается, а санитарное состояние объектов размещения отходов оценивается как неудовлетворительное. Ещё один важный нюанс — в 80% городских и сельских поселений республики отсутствует генеральная схема очистки территорий.

Немаловажная проблема — утилизация металлолома в арктических и северных районах Якутии. По словам министра охраны природы республики Сахамина Афанасьева, по расчётам для полной очистки Арктики от металлолома требуется 62 миллиарда рублей, а объёмы накопления лома цветного и черного металлов составляют порядка 5 миллионов тонн в 150 точках накопления. Источник финансирования утилизации не изыскан, не отработано включение мероприятий по очистке от металлолома в Федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014−2025 годы».

Эти данные, озвученные ранее на посвящённых мусорной проблеме парламентских слушаниях, Госсобрание Якутии опубликовало в контексте заявления президента РФ Владимира Путина. Напомним, глава предложил разобраться с большими объёмами накопленных в стране отходов, создав экономические стимулы для их ликвидации. Практические шаги в этом направлении будут рассмотрены, пообещал президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии поддерживают переход России на новую систему обращения с отходами с 2017 года, но говорят о том, что в республике на выполнение этих требований потребуется не менее 18 млрд рублей. Между тем в бюджете региона денег на это нет.

Депутаты также выражали опасения, что исполнение требований нового мусорного закона увеличит тарифы для населения в 20 раз, а стать региональным оператором в столь проблемной республике ни одна компания не захочет.

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