Улан-Удэ, 28 ноября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. В Бурятии в отношении генерального директора ООО «Авиационная компания ПАНХ» возбуждено дело об административном правонарушении. Как сообщили ИА REGNUM в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, авиакомпания задолжала своим работникам за сентябрь и октябрь 2016 года более 6 млн рублей заработной платы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Ранее, в июне 2016 года, по постановлению прокурора генеральный директор авиакомпании Константин Осин уже был привлечен Государственной инспекцией труда в Республике Бурятия к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что меры для предотвращения возникновения задолженности по заработной плате перед работниками до сих пор не приняты. В отношении гендиректора авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей либо отстранение от должности на срок от одного года до трех лет.

Дело об административном правонарушении направлено на рассмотрение мировому судье Советского района города Улан-Удэ.

Напомним, авиакомпания «ПАНХ» уже не в первый раз упоминается в сообщениях различных ведомств. В частности, в октябре в Бурятии возникли серьезные проблемы с доставкой продовольствия в северный поселок Уакит, в котором проживают порядка 350 человек. По данным республиканских властей, вышеупомянутая авиакомпания, осуществлявшая регулярный подвоз продовольствия на своих самолетах из поселка Багдарин в Уакит, прекратила полеты. Причина такого решения авиакомпании не уточняется, однако, по сообщениям местных СМИ, это связано с финансовыми трудностями.

Читайте также: Продовольствие в отрезанный от мира бурятский поселок доставят на вертолетеДобавим, как сообщили ИА REGNUM в Бурятстате, на 1 ноября текущего года в регионе просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату имели 11 организаций на сумму 90,3 млн рублей. По отношению к соответствующему периоду прошлого года долги по зарплате увеличились в 1,6 раза (по сравнению с предыдущим месяцем — на 2,7 млн рублей или на 3,1%).