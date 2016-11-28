Лондон, 28 ноября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Антитеррористические патрули будут охранять безопасность Лондона, говорится в заявлении Скотланд-Ярд, сообщает 28 ноября Associated Press.

Клод Моне. Парламент в Лондоне. 1904

Полностью экипированные сотрудники и агенты в гражданском будут дежурить на улицах Лондона, начиная в 28 ноября. Новые патрули появятся в двух из 32 лондонских районов, Ламбет и Уондсуэрт. В ближайшие месяцы подобные патрули будут введены в большинстве районов Лондона.

Напомним, новые патрули будут введены в рамках операции «Servator», которая уже была опробована в других подразделениях полиции. Операция «Servator» основана на глубоком исследовании психологии преступников и методов противодействия их деятельности.