Москва, 28 ноября, 2016, 07:32 — ИА Регнум. Премия в размере 95,4 млн рублей, полученная генеральным директором «Почты России» Дмитрием Страшновым, была начислена в соответствии с действующим законодательством РФ. Те же требования предъявляются к другим государственным компаниям, заявил чиновник в беседе с журналистами.

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По словам Страшнова, если кто-то считает такие законные акты неверными и некорректными, то стоит говорить об изменении системы в целом. А значит, нужно пересчитывать вознаграждения всем руководителям госкомпаний. Страшнов также отметил, что ситуация вокруг его премии «несколько перегрета».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Генпрокуратуре РФ выявили факт незаконной выплаты Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. Премия была рассчитана исходя из полученной за год чистой прибыли в размере 1,2 млрд рублей. Однако по итогам прокурорской проверки установлено, что такой размер прибыли получился благодаря целевому финансированию «Почты России» из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей, что позволило перекрыть реальные убытки предприятия, превысившие за 2014 год 4 млрд рублей.

В ведомстве отмечают, что выплата чиновнику премии в размере 95,4 млн. рублей нанесла существенный вред ФГУП «Почта России». Материалы проверки переданы в Следственный комитет РФ для оценки действий двух директоров департаментов министерства, которые принимали решение о выплате премии.

Что касается самого гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова, то он не намерен отказываться от многомиллионного вознаграждения. По его словам, премия была начислена ему государством, а ее возможная отмена станет очень плохим прецедентом для рынка. При этом чиновник готов дать Генпрокуратуре дополнительную информацию по ситуации.