Новосибирск, 28 ноября, 2016, 08:35 — ИА Регнум. «Мне не известна инструкция, в соответствии с которой действовали кондукторы в тот момент, но уверена, что кондуктор не должен был высаживать ребенка из автобуса в мороз. Это однозначно с точки зрения человеческого отношения и сейчас проверяется с точки зрения закона», — сказала ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Любовь Зябрева, комментируя ситуацию, когда в Новосибирске школьника высадили в 30-градусный мороз из общественного транспорта.

anneileino Мороз

Любовь Зябрева надеется, что выводы и последующие действия следственных органов, которые также назначили доследственную проверку по данному инциденту, повлияют на предотвращение подобных случаев.

«Возможно ситуация, когда кондуктор высаживает из автобуса в морозы ребенка, будет квалифицироваться правоохранительными органами по ст.125 Уголовного кодекса РФ («Оставление в опасности» — прим. ИА REGNUM )», — отмечает уполномоченный по правам ребенка в регионе. По ее словам, важно, что региональный Минтранс не остался в стороне, но помимо того, что власти выясняют перевозчика, нужно разобраться, почему вообще возникла ситуация, когда ребенок не может воспользоваться городским общественным транспортом, расплачиваясь по карте школьника.

«Я понимаю, что сотрудники транспортных предприятий могут опасаться злоупотреблений, в случае, если им будет дано распоряжение довозить до места назначения всех детей, которые говорят, что у них нет денег или проездного билета, или они его потеряли. Но я уверена, что в таком распоряжении или рекомендациях учтут и возраст детей, и погодные явления», — отметила ИА REGNUM Зябрева. Она считает, что «все ответственные должностные лица, задействованные в работе общественного транспорта, должны сделать соответствующие выводы, провести разъяснительную работу и не допускать такого равнодушия в отношении несовершеннолетних». У кондукторов, по мнению детского омбудсмена, должен быть регламент действий в таких случаях, который будет направлен на предотвращение создания угрозы жизни и здоровью детей: либо они довезут ребенка, либо найдут способ связаться с его законными представителями.

«Я не снимаю ответственности с родителей, которые должны следить, где их дети, и имеют ли физическую, финансовую возможность пользоваться транспортом. Им следует инструктировать детей, как им действовать в нестандартной ситуации (например, если потеряли деньги), к кому обращаться». — подчеркивает Любовь Зябрева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провело разбирательства случая, который вызвал большой общественный резонанс. Когда в Сибири стояли 30-градусные морозы, кондукторы новосибирского общественного транспорта высадили школьника, у которого не было наличных денег, а карта школьника в автобусе не действовала. Перевозчикам рекомендовано применить административные меры воздействия к экипажам автобусов, высадивших ребенка. Власти указали на недопущение подобных происшествий, особенно в период зимних морозов. В адрес всех перевозчиков, работающих на пригородных маршрутах, будут направлены соответствующие рекомендательные письма. Отметим, что свою доследственную проверку случая 18 ноября, когда ребенка высадили из двух автобусов с картой школьника в тридцатиградусный мороз, проводят и следственные органы Новосибирской области.