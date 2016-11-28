Берлин, 28 ноября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. В процессе евроинтеграции следует взять паузу, чтобы определиться с целями и темпом дальнейшего движения. Об этом президент Германии Йоахим Гаук сообщил в интервью газете Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕЭС

Гаук считает, что преобразования, которые происходят в мире, превращая его «в единый организм», не все считают благими. Процесс евроинтеграции до сих пор шёл интенсивно, и «далеко не все поспевали за нами».

Не все готовы принять такую идентичность, как «гражданин мира»: большинство людей «нуждается в родине». «Нам нужно взять паузу и задуматься о том, какие цели стоят перед нами и в каком темпе мы будем двигаться дальше», — сказал Гаук.

По мнению Гаука, десуверенизация стран, входящих в состав Европейского союза, не должна происходить. «То, что может быть сделано на национальном уровне, должно оставаться там», — отметил он.

По мнению Гаука, перед ЕС стоят задачи, связанные с его усилением. Скрепить позиции граждан ЕС нужно с помощью убеждения их в общих ценностях, таких как «свобода, демократия, мир и главенство права». В этой связи не нужно ускорять интеграционные процессы, поскольку это ускорение может пошатнуть идею европейского единства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гаук сказал, что одна из важнейших задач европейской политики состоит в необходимости принятия позиции евроскептиков.