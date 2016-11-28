Эр-Рияд, 28 ноября, 2016, 06:47 — ИА Регнум. Саудовская Аравия, отказавшаяся участвовать во встрече стран ОПЕК и не ОПЕК в Вене, призывает страны, которые не входят в картель, придерживаться курса на снижение объемов добычи нефти. С соответствующим заявлением выступил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халид аль-Фалех во время своей речи на пресс-конференции нефтекомпании Aramco.

Нефтяная скважина

По словам аль-Фалеха, странам не ОПЕК следует придерживаться курса на снижение нефтедобычи. Саудовская Аравия, как отметил глава ведомства, ожидает, что в будущем году ценовой баланс будет восстановлен, а спрос на черное золото повысится. Причем без вмешательства Организации стран — экспортеров нефти.

Ранее ИА REGNUM писало, что в конце сентября в Алжире члены ОПЕК приняли решение о сокращении уровня добычи нефти на уровне 32,5−33 млн баррелей нефти в сутки. Однако тогда стороны не смогли определить многие важные моменты для соглашения. Например, размер квоты на добычу для Нигерии, Ливии и Ирана, где сокращение производства произошло из-за санкций и войны.

Для проработки алжирских договоренностей была создана специальная группа. Окончательное решение о заморозке уровня добычи нефти ОПЕК объявит 30 ноября в Вене. А за несколько дней до этого состоится встреча членов картеля со странами не ОПЕК.

Так, Саудовская Аравия, которая поддерживала «заморозку», на прошлой неделе заявила, что не будет принимать участие во встрече стран ОПЕК и не ОПЕК, так как не видит в этом смысла. По мнению саудовская стороны, члены картеля не могут договориться между собой, поэтому смысла в этих переговорах нет. Отметим, что встреча в Дохе по заморозке уровня добычи нефти в апреле этого года сорвалась из-за неожиданного отказа Эр-Рияда принимать участие в обсуждениях.

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