Токио, 28 ноября, 2016, 06:45 — ИА Регнум. На сервера министерства обороны Японии была совершена хакерская атака. Злоумышленникам удалось проникнуть внутрь системы, степень причинённого ими вреда пока не оценена, сообщает в воскресенье, 27 ноября, агентство Kyodo со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Хакер

В минобороны допустили утечку информации, однако масштаб нанесенного ущерба окончательно оценить пока не удается.

Согласно сообщениям экспертов, злоумышленники, проникшие в систему через имеющиеся бреши в системе безопасности, несомненно, были высококвалифицированными специалистами. В настоящее время уровень защиты системы повышен.

Сообщается также, что отвечающий за кибербезопасность представитель министерства обороны Масакадзу Сайто, не стал отвечать на вопросы журналистов и отказался от любых комментариев.