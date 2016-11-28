Москва, 28 ноября, 2016, 06:27 — ИА Регнум. В связи с неблагоприятными метеоусловиями, российский авиаперевозчик «Аэрофлот» отменил 11 рейсов в аэропорту Шереметьево. Пока изменения в расписании касаются 28 и 29 ноября, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Взлетные полосы

В понедельник, 28 ноября, сняты с расписания рейсы в Копенгаген, Стокгольм, Берлин и Болонью, а также Нижний Новгород и обратно. Задерживаются вылеты по направлению в Нижнекамск и Ставрополь.

29 ноября, во вторник, аэропорт Шереметьево не примет лайнеры из Копенгагена, Стокгольма, Берлина и Болоньи. Не будут выполняться также рейсы сообщением «Шереметьево — Варшава — Шереметьево» и в Минеральные Воды и обратно.

Пассажиры, вылеты которых были отменены в связи с непогодой, будут отправлены по назначению на следующих рейсах.