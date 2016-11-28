Чунцин, Китай, 28 ноября, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Власти Китая намерены инвестировать более 15 млрд юаней ($2,17 млрд) в создание крупнейшего в мире центра кинематографии и телевидения. Уникальный комплекс появится в пригороде Чунцина — городском округе Улун.

Чунцин

Центр будет включать в себя тематический парк развлечений, несколько десятков киностудий, многочисленные телестудии, гостиницы и офисные здания. Строительство парка начнется уже в начале 2017 г., пишет «Сина синьвэнь».

«Китайский Голливуд» станет главной площадкой для проведения тематических выставок и специализированных мероприятий, кроме того, центр станет уникальной платформой для развития сотрудничества между китайскими и зарубежными киностудиями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 января стало известно о приобретении китайским холдингом Dalian Wanda Group, который принадлежит Ван Цзяньлиню — самому богатому жителю КНР, состояние которого оценивается в $24,2 млрд, контрольного пакета акций американской кинокомпании Legendary Entertainment. Стоимость сделки составила $3,5 млрд.