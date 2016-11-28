Пекин, 28 ноября, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте главного финансового регулятора КНР, 28 ноября китайский юань укрепился сразу на 0,18% по отношению к доллару США, зафиксировавшись на уровне 6,9042 юаня за доллар. Таким образом, ЦБ КНР укрепил национальную валюту сразу на 126 базисных пунктов.

David Dennis Юань

Укрепление юаня произошло на следующий день после заявления замглавы Народного банка Китая И Гана, который в своем интервью китайскому новостному агентству «Синьхуа» сообщил, что «юань был и остается сильной и стабильной валютой, которой не грозит кратковременное ослабление на фоне общемировой финансовой напряженности».

Кроме того, китайский финансист отметил, что юань однозначно останется на стабильном и разумном уровне по отношению к доллару США, пишет «Синьхуа».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 25 ноября китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США еще на 83 базисных пункта, остановившись на уровне 6,9168 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР обновила исторический минимум, установленный восемь с половиной лет назад — в самый разгар мирового экономического кризиса.