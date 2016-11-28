Якутск, 28 ноября, 2016, 05:12 — ИА Регнум. В Магадане стоимость проезда в городском общественном транспорте оказалась выше, чем в других городах России (не считая Москвы и Санкт-Петербурга). Это выяснила региональная энергетическая комиссия Омской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

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За проезд в автобусе жителям Колымы приходится платить 27 рублей, в остальных российских городах билеты стоят дешевле, в том числе и в дальневосточных столицах.

Так, во Владивостоке одна поездка в автобусе обходится в 20 рублей, на трамвае и троллейбусе — 13 руб. В автобусах, трамваях и троллейбусах Хабаровска цена одинакова — 22 рубля, в Комсомольске-на-Амуре — 23 рубля. В Благовещенске (Амурская область) за проезд берут 21 руб, в Петропавловске-Камчатском и Якутске — 25 рублей.

Жители Южно-Сахалинска платят за перемещение по городу на общественном транспорте 20 рублей, Биробиджана (Еврейская автономия) — 18 рублей. В Анадыре (Чукотка), напомним, проезд бесплатный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане цены на проезд в автобусах увеличили в 2015 году, стоимость проезда тогда была повышена на 4 рубля. Поводом для пересмотра тарифов перевозчики называли увеличение стоимости бензина, рост цен на запчасти и снижение пассажиропотока. Тарифный орган пошёл им навстречу.