Пекин, 28 ноября, 2016, 05:05 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантина КНР, японский автоконцерн Mitsubishi Motors начнет массовый отзыв внедорожников, импортированных в Китай.

Mitsu-motors.ru Mitsubishi Pajero

Причиной массового отзыва автомобилей стала неисправность в системе безопасности. Так японские инженеры пришли к выводу, что при определенных условиях эксплуатации подушки безопасности внедорожников Pajero могут не сработать, пишет «Наньцзао жибао».

Кампания по бесплатному ремонту автомобилей Pajero, произведенных с 6 декабря 2007 г. по 26 декабря 2009 г., начнется уже 16 марта 2017 г.

Всего будет отозвано 3804 внедорожника. Владельцам указанных автомобилей будет необходимо обратиться к официальным диллерам за бесплатной диагностикой и ремонтом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, летом 2016 г. немецкий автоконцерн Porsche отозвал около 1,5 тыс. автомобилей из-за конструктивного дефекта одного из шарниров в тормозной системе.