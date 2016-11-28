Москва, 28 ноября, 2016, 04:43 — ИА Регнум. В размере премии государственного служащего, в десятки тысяч раз превышающей минимальный размер оплаты труда в России, нет ничего необычного, считает генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов. Ситуация, возникшую в связи с премией в 95,4 млн рублей, «несколько перегрета», заявил чиновник в воскресенье, 27 ноября, на встрече с журналистами.

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При расчете суммы вознаграждения министерство связи ориентировалось только на законные акты и не имело никаких «возможностей для креатива», пояснил глава «Почты России».

Нормативные документы, позволяющие сверхвыплаты чиновниками высшего звена, действуют в отношении всех госкомпаний, и в случае «если кто-то посчитает, что они неправильны или некорректны», нужно менять систему в целом порекомендовал Страшнов.

Как ране сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ в ходе проверки «Почты России» выявила факт незаконного вознаграждения генерального директора ведомства Дмитрия Страшнова: премия чиновника составила 95,4 млн рублей.