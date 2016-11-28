Петропавловск-Камчатский, 28 ноября, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Жители Камчатки начали сбор подписей под петицией на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой отменить решение о повышении тарифов на коммунальные услуги на полуострове с 1 июля следующего года на 6%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, петиция размещена на сайте change.org.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата услуг ЖКХ

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Автор петиции Вера Пушкарева возмущена очередными планами правительства на удорожание коммунальных услуг.

«Я проживаю в 2-комнатной квартире со своей мамой и 4-летним сыном, сталинская планировка, общая площадь квартиры составляет 38 кв. м. Мне просто непонятно, какой рост цен может быть, если за свои «шикарные апартаменты» мы ежемесячно и исправно платим около 10 000 тысяч рублей», — пишет автор.

При этом женщина обращает внимание, что на Камчатке строят множество торговых центров, а сам полуостров является Территорией опережающего развития. Но продукты питания дорожают, цены на бензин постоянно идут вверх.

«Государство оказывает поддержку семьям, в которых появился второй ребенок (материнский капитал), знаете, мне страшно рожать второго ребенка, потому что я не уверена в том, что мы сможем выжить до того времени, как этим сертификатом можно будет воспользоваться. Складывается впечатление, что нас на нашей же земле пытаются целенаправленно выжить или уничтожить», — подытожила Вера Пушкарева.

Петицию уже подписали почти 1 100 человек. При этом весной этого года жители Камчатки уже собирали подписи под аналогичной петицией (перед повышением коммунальных услуг 1 июля), но толку от этого никакого не было.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатку летом следующего года ждет очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Причем оно будет одним из самых больших в России — сразу на 6%. Это стало известно после того, как премьер Дмитрий Медведев подписал новые индексы изменения платы, вносимой гражданами. Они начнут действовать с 1 июля, но уже сейчас у многих жителей Камчатки вызывают возмущение.