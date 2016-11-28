Москва, 28 ноября, 2016, 04:08 — ИА Регнум. Минздрав РФ опроверг информацию о том, что ведомство высказалось в поддержку снижения температуры горячей воды в водопроводе. Министерство направило в Роспотребнадзор результаты исследования и заявило о том, что понижение возможно только при соблюдении строгих технических требований. Об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Салагай в интервью «Интерфаксу».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Салагай заявил, что в НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды были проведены исследования по поручению Минздрава. Результаты научных работ показали, что снижение температуры горячей воды возможно, но только при строгом соблюдении технических требований.

По рекомендациям ВОЗ, в некоторых странах воду нагревают до 60 градусов Цельсия, чтобы на выходе она была не ниже 50 градусов. Это необходимо, чтобы обеспечить защиту от патогенных микроорганизмов. Температуру воды нужно поднимать периодически до 70 градусов, чтобы повышать защиту, отметил Салагай.

Он подчеркнул, что Министерство здравоохранения России направило соответствующие результаты исследований в Роспотребнадзор. Но ни поддержки, ни одобрения по вопросу понижения температуры горячей воды ведомство не выражало.

Напомним, что ранее ряд СМИ писал о том, что понижение температуры горячей воды в жилых домах с 60 до 50 градусов в Минздраве одобрили еще в октябре. В Роспотребнадзоре сообщали, что по поручению правительства разрабатываются изменения в санитарные нормы, согласно которым можно снизить температуру горячей воды с 60 до 50 градусов.