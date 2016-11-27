Оттава, 28 ноября, 2016, 02:57 — ИА Регнум. В соцсетях крайне негативно отреагировали на соболезнования канадского премьер-министра Джастина Трюдо в связи со смертью лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. В Twitter ряд западных политиков и обычных пользователя осудили Трюдо за то, что он назвал Кастро выдающимся лидером.

Marcelo Montecino Фидель Кастро

Так, в соцсети даже появился специальный хештег #trudeaueulogies. В частности, бывший кандидат в президенты от Демократической партии США Марко Рубио охарактеризовал высказывание канадского премьера не лучшим образом.

«Это реальное заявление или пародия? Потому что если это реальное заявление премьер-министра Канады, то это позорно и неловко», — написал Рубио в своем аккаунте.

Канадский политик Максим Бернье, в свою очередь, заявил, что Джастин Трюдо не осознает разницы между диктатором и президентом, который пребывает у власти несколько сроков.

В своем Twitter Бернье написал: «Кубинский долгослуживший президент». Джастин Трюдо, это называется «диктатор».

Издание Washington Post обратило внимание на реакцию на заявление канадского премьера о Кастро в соцсетях и подготовило подборку комментариев по этому поводу. Например, газета приводит такие ироничные высказывания: «Усама бен Ладен определенно был спорной фигурой, но его вклад в совершенствование систем безопасности аэропортов трудно переоценить».

Или: «И хотя император Нерон был спорной фигурой, его любовь к пению и склонность к поэзии определенно подготовили почву для будущего ренессанса древнеримской культуры».

Ранее ИА REGNUM писало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил свои соболезнования в связи со смертью лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Политик отметил, что его отец был лично знаком с Кастро и очень этим гордился.

И сам Трюдо бывал ранее на Кубе, в связи с чем сказал: «Это было большой честью познакомиться с его тремя сыновьями и его братом президентом Раулем Кастро во время моего недавнего визита на Кубу».

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Лидер Кубинской революции, символ целой эпохи Фидель Кастро скончался в пятницу, 25 ноября, о чем его брат и глава Кубы Рауль сообщил по национальному телевидению. Кастро было 90 лет. В связи со смертью революционера многие мировые политики выразили свои соболезнования.

В Москве в течение всего дня люди нести цветы к посольству Кубы в знак почтения. В Алжире был объявлен восьмидневный национальный траур, в Никарагуа — девятидневный. В Венесуэле траур продлится три дня. Также президент страны провел митинг в память о Фиделе Кастро, во время своего выступления Николас Мадуро назвал лидера Кубинской революции живой историей и сказал, что Кастро даже после своей смерти является больше будущем, чем прошлым.