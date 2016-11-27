Москва, 28 ноября, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Отмена проведения международного музыкального конкурса «Евровидение» на территории Украины подтвердит несостоятельность этого государства. Таким образом сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что Киев могут лишить права проведения «Евровидения-2017».

Eurovision.tv Победа Украины на конкурсе «Евровидение «

Политик написал в своем микроблоге в Twitter: «Если у Украины отнимут право на проведение Евровидения, это будет сильным ударом по Киеву. И подтвердит ее образ несостоявшегося государства».

Как ранее писало ИА REGNUM, Украина может лишиться права принимать международный конкурс эстрадной песни из-за того, что Киев «затягивает с организацией» конкурса. Исполняющий обязанности гендиректора Национальной телекомпании Украины Александр Харебин заявил, что Европейский вещательный союз еще в начале октября обратил внимание украинской стороны на затягивание сроков и фактический срыв подготовки к конкурсу.

С чем связано затягивание процесса организации «Евровидения-2017»? Харебин объяснил это бюрократией и другими проблемами. В настоящее время Украина сократила отставание от графика с трех месяцев до одного. Однако окончательное решение о том, проведут ли конкурс в Киеве, Европейский вещательный совет примет 8 декабря на заседании.