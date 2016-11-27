Париж, 28 ноября, 2016, 00:40 — ИА Регнум.



G.Garitan Франсуа Фийон

Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила о том, что всегда считала бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона «очень хорошим кандидатом» для того, чтобы встретиться с ней во втором туре президентских выборов. Соответствующее мнение политик озвучила журналистам в воскресенье, 27 ноября, во время поездки в Сент-Луис, передает Le Figaro.

Ле Пен согласилась с мнением французского политика Анри Гуано, заявившего о том, что Франсуа Фийон представляет худшую социальную программу, которая когда-либо была заявлена на выборах. Боле того, считает она, «это наихудшая европейская программа, которая когда-либо существовала. Никогда ранее ни один из кандидатов не был настолько «ультралиберальным» в своем видении Европейского союза.

Согласно опросам общественного мнения, Марин Ле Пен выигрывает в первом туре на выборах президента Франции. В том случае, если ее соперником во втором туре окажется Фийон, французам придется выбирать между двумя проектами, считает лидер «Национального фронта».

«Существует проект Марин Ле Пен с экономическим патриотизмом, национальным приоритетом для защиты нашего бизнеса от недобросовестной международной конкуренции и проект Фийон с отменой социального обеспечения, отменой нормы рабочих часов и общей дерегуляцией, — резюмирует Ле Пен. — Французы будут выбирать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на праймериз правоцентристов во Франции лидирует бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон. По предварительным данным, он набрал около 67,4% голосов избирателей. На счету его соперника мэра Бордо Алена Жюппе чуть более 30% голосов.