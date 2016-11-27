Саранск, 27 ноября, 2016, 23:10 — ИА Регнум. В Мордовии состоялось торжественное открытие объекта «Реконструкция и строительство автомобильной дороги до аэропорта Саранска». В церемонии приняли участие глава региона Владимир Волков и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Торжественная церемония открытия дороги в Саранске

Протяженность автодороги до аэропорта — 3,5 км. Из них 1,1 км — реконструкция, остальное — новое строительство. Вдоль дорожного полотна проложены пешеходный тротуар и велосипедная дорожка. Строительно-монтажные работы на объекте начались в августе 2015 года. Стоимость объекта — 213 млн рублей.

Глава Мордовии подчеркнул, что новая дорога построена при поддержке президента России Владимира Путина. Большую помощь оказало и Федеральное дорожное агентство. Благодаря этой дороге и ряду новых транспортных развязок, построенных в Саранске, болельщики и гости чемпионата мира по футболу 2018 года смогут комфортно, быстро и безопасно добраться из аэропорта до стадиона.

«При строительстве новой автомобильной дороги применены передовые технологии строительства и использованы самые современные материалы. Была продумана транспортная безопасность. Теперь мы должны в срок завершить строительство пассажирского терминала, взлетную полосу и открыть весь этот комплекс к чемпионату», — отметил Волков.

В свою очередь Роман Старовойт сказал, что Федеральное дорожное агентство фактически на два года раньше срока привело в нормативное состояние все федеральные дороги, которые расположены на территории республики. «Сегодняшнее праздничное мероприятие — это важная составляющая тех огромных объемов работ дорожного строительства, которые ведутся в регионе под руководством Владимира Дмитриевича Волкова. Уверен, Мордовия способна реализовать колоссальные планы по строительству, и мы в этом не раз убеждались», — подытожил глава ведомства.