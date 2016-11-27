Манчестер, Великобритания, 27 ноября, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на своем поле не смог переиграть «Вест Хэм» в матче тринадцатого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая 27 ноября, а стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 1:1.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Златан Ибрагимович, у гостей мяч забил Диафра Сако.

После тринадцати матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. «Вест Хэм», набравший 12 баллов, находятся на 16-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 13-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Вест Хэм Юнайтед» (Лондон) — 1:1 (1:1).

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