Вашингтон, 27 ноября, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Если власти Кубы не согласятся пойти на уступки Вашингтону, то избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от планов по нормализации отношений между странами. Об этом, как передает НТВ, заявил один из ближайших советников миллиардера, председатель Национального комитета Республиканской партии США Райнс Прибэс.

Chuck Kennedy Нормализация отношений

«У нас не будет односторонней сделки, предложенной Кубой США, если последняя не внесет некоторые изменения в свою систему госуправления, — говорит Прибэс. — Репрессии, открытые рынки, свобода вероисповедания, политические заключенные — эти вещи должны измениться, чтобы были открытые и свободные отношения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оттепель в отношениях между Гаваной и Вашингтоном началась в декабре 2014 года, когда президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о возобновлении дипломатических отношений, прерванных в 1961 году.

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