Ижевск, 27 ноября, 2016, 20:53 — ИА Регнум. В Ижевске в результате пожара на складе у гипермаркета «Три банана» погиб один человек, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике.

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«В 14:45 мск 27 ноября в дежурно-диспетчерскую службу «01» г. Ижевска от охраны объекта по адресу г. Ижевск ул. Воткинское шоссе, 178 «а» поступило сообщение о возгорании холодильника на складе хранения товаров, — говорится в сообщении. — Силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона направлены по автоматическому рангу № 2».

Отмечается, что состояние 4-х пострадавших, спасенных во время пожара на складе, местные врачи оценивают как удовлетворительное.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

«Площадь пожара по предварительным данным составляет 4000 кв. м., — говорится в сообщении. — В 18:54 мск — локализация пожара».