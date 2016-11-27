Эстерсунд, Швеция, 27 ноября, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Смешанная эстафета, открывшая первый этап Кубка мира по биатлону-2016/17, прошла 27 ноября в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает «Р-Спорт».

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«Победу в смешанной эстафете одержали представители Норвегии, преодолевшие дистанцию за 1 час 10 минут 57,1 секунды, использовав 6 дополнительных патронов, — говорится в сообщении. — Вторыми стали немцы (+33,7 секунды; 6 патронов), третьими — итальянцы (+44,2; 12 патронов, 1 штрафной круг)».

Сборная России по биатлону, в составе которой выступили Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков и Антон Шипулин, финишировала в смешанной эстафете четвертой.

Кубок мира. Эстерсунд (Швеция). Смешанная эстафета.

1. Норвегия 1:10.57,1

2. Германия +33,7

3. Италия +44,2

4. Россия +44,5.