Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Москва, 28 ноября, 2016, 02:00 — ИА Регнум.
Накануне директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов провел оперативное совещание, на котором были подведены итоги первого этапа формирования Росгвардии и итоги служебно-боевой деятельности войск за 2016 год. Звучали конкретные цифры — количество успешных спецопераций, нейтрализованных бандитов, изъятого оружия и так далее. Одновременно были сформулированы задачи на будущее. О своих впечатлениях, о новых задачах рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из участников совещания депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»).
ИА REGNUM: Михаил Евгеньевич, как вы оцениваете итоги, какое впечатление на вас произвели прозвучавшие доклады руководства службы?
Итоги, на мой взгляд, позитивные, но предпочту оставить их детальную оценку более компетентным в военном деле специалистам. Речь шла о том, что сделано, какие боевые показатели достигнуты, была презентована новая структура Федеральной службы войск национальной гвардии. Впечатление осталось хорошее. Понравилось, что у руководства Росгвардии есть четкое понимание, чего нужно добиться, и есть дорожная карта, как это сделать. Досадно, что приходится это делать в условиях дефицита денег. Честно говоря, ознакомившись с планами и видением, как должна развиваться новая силовая структура, каким должно быть качество и ее работы, и оказываемых услуг населению, и обеспечения правопорядка, я понимаю, что сейчас очень пригодились бы те средства, которые, без преувеличения, бездарно и впустую тратились в некоторых других силовых ведомствах в тучные годы.
Мне очень импонирует, что на руководящие должности в Росгвардии назначены люди профессиональные, порядочные, слышащие, готовые к диалогу и изменениям, если эти изменения приводят к положительным результатам. Даже совсем постороннему человеку достаточно просто посмотреть их биографию, чтобы убедиться в этом. Особенно приятно, что это команда единомышленников, а не «лебедь, рак и щука», как, к сожалению, бывает, когда формируется новый руководящий состав.
ИА REGNUM: В обществе сохраняются устойчивые стереотипы, связанные с войсками НКВД, и бытует мнение, что Росгвардия стала чуть ли не их прямой наследницей. Насколько корректными вы считаете эти утверждения?
Вопрос преемственности видится мне непростым. С одной стороны, у большинства граждан резко негативное отношение к НКВД. Это и репрессии, и депортации, и ГУЛАГ. Вот, например, на Кавказе, в Крыму, в других регионах у целых народов попытки установления такой преемственности вызывают, мягко говоря, неприятие.
С другой стороны, Росгвардия — это не только внутренние войска, но и авиация, вневедомственная охрана, спецназ и многое другое, что никакого отношения к НКВД не имеет. А как быть с ними?
Важно понимать, что Росгвардия — принципиально новая и по-своему уникальная структура. Подобного никогда не было ранее ни в России, ни в Советском Союзе. Поэтому нужно взять из прошлого лучшее и создавать историю самим.
ИА REGNUM: Кто-то по-прежнему считает, что она чуть ли не специально создавалась для «удушения» оппозиции и гражданских прав и свобод…
Основная задача службы, как мне это видится, — обеспечение безопасности и правопорядка в России. Никакого отношения к борьбе с оппозицией Росгвардия не имеет. Обратные утверждения — чушь, которую говорят либо абсолютно некомпетентные лица, либо те, кто хочет привлечь к себе внимание такими высказываниями.
ИА REGNUM: Как в Росгвардии обстоят дела с идеологией и морально-психологической подготовкой военнослужащих?
Идеология — сложная вещь. Например, в советское время политруки в армии проводили идеологию правящей партии, которая была записана в Конституции. Теперь, когда государственной идеологии нет, я думаю, правильнее говорить не об идеологии, а о воспитательной и патриотической работе в войсках, что всегда имело решающее значение для поддержания боевого духа и престижа воинской службы, в том числе в глазах молодежи.
В Федеральной службе войск национальной гвардии я бы предпочел видеть качественную воспитательную и пропагандистскую работу, которую должны вести профессиональные, а главное, авторитетные в войсках и органах внутренних дел люди. Кого попало слушать не будут. Эффект будет обратным, да и сама идея будет дискредитирована.
Эти люди должны быть понятны личному составу и желающим служить в будущем, их заслуги — известны и не должны подвергаться ни малейшему сомнению, репутация — безупречной. Никак иначе. Такие есть. И их не мало. Живые и ушедшие. Например, подвиг Нурбагандова! Какой ещё нужен пример? Недавно был у себя в избирательном округе, Карачаево-Черкесии, там на машины МВД прикрепили наклейки «Работайте, братья!». Вот это патриотизм, вот это гордость! Смотришь, мурашки по коже! Гордишься ими, хочется всё сделать, чтоб помочь. И молодёжь хочет быть похожими на них и служить. Такие примеры есть, и их много.
ИА REGNUM: При обсуждении первых итогов на совещании наверняка отмечалась негативная тональность освещения деятельности правоохранительных органов, то, что чаще СМИ сообщают не об успешных боевых операциях силовиков, а об очередных коррупционных скандалах…
К сожалению, негативный крен в освещении работы силовиков существует. Создан он давно и отчасти руками самих правоохранителей, которые, видимо, посчитали, что несколько громких разоблачений изменят ситуацию к лучшему. Да и погоня за горячими новостями со стороны СМИ сделала своё дело. Получилось иначе. Негативный фон создан, а условные захарченки никуда не делись.
Думается, что, конечно, нельзя замалчивать недостатки, но и делать из них культ не стоит. Ситуацию нужно изменять другими системными шагами. А ставя под сомнение законность действий силовиков, огульно критикуя их, мы отобьем желание служить и сформируем недоверие к представителям власти. К сожалению, мы знаем много примеров, к каким трагическим последствиям это приводит.