Москва, 28 ноября, 2016, 02:00 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Накануне директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов провел оперативное совещание, на котором были подведены итоги первого этапа формирования Росгвардии и итоги служебно-боевой деятельности войск за 2016 год. Звучали конкретные цифры — количество успешных спецопераций, нейтрализованных бандитов, изъятого оружия и так далее. Одновременно были сформулированы задачи на будущее. О своих впечатлениях, о новых задачах рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из участников совещания депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»).

ИА REGNUM: Михаил Евгеньевич, как вы оцениваете итоги, какое впечатление на вас произвели прозвучавшие доклады руководства службы?

Итоги, на мой взгляд, позитивные, но предпочту оставить их детальную оценку более компетентным в военном деле специалистам. Речь шла о том, что сделано, какие боевые показатели достигнуты, была презентована новая структура Федеральной службы войск национальной гвардии. Впечатление осталось хорошее. Понравилось, что у руководства Росгвардии есть четкое понимание, чего нужно добиться, и есть дорожная карта, как это сделать. Досадно, что приходится это делать в условиях дефицита денег. Честно говоря, ознакомившись с планами и видением, как должна развиваться новая силовая структура, каким должно быть качество и ее работы, и оказываемых услуг населению, и обеспечения правопорядка, я понимаю, что сейчас очень пригодились бы те средства, которые, без преувеличения, бездарно и впустую тратились в некоторых других силовых ведомствах в тучные годы.

Мне очень импонирует, что на руководящие должности в Росгвардии назначены люди профессиональные, порядочные, слышащие, готовые к диалогу и изменениям, если эти изменения приводят к положительным результатам. Даже совсем постороннему человеку достаточно просто посмотреть их биографию, чтобы убедиться в этом. Особенно приятно, что это команда единомышленников, а не «лебедь, рак и щука», как, к сожалению, бывает, когда формируется новый руководящий состав.

ИА REGNUM: В обществе сохраняются устойчивые стереотипы, связанные с войсками НКВД, и бытует мнение, что Росгвардия стала чуть ли не их прямой наследницей. Насколько корректными вы считаете эти утверждения?

Вопрос преемственности видится мне непростым. С одной стороны, у большинства граждан резко негативное отношение к НКВД. Это и репрессии, и депортации, и ГУЛАГ. Вот, например, на Кавказе, в Крыму, в других регионах у целых народов попытки установления такой преемственности вызывают, мягко говоря, неприятие.

С другой стороны, Росгвардия — это не только внутренние войска, но и авиация, вневедомственная охрана, спецназ и многое другое, что никакого отношения к НКВД не имеет. А как быть с ними?

Важно понимать, что Росгвардия — принципиально новая и по-своему уникальная структура. Подобного никогда не было ранее ни в России, ни в Советском Союзе. Поэтому нужно взять из прошлого лучшее и создавать историю самим.

ИА REGNUM: Кто-то по-прежнему считает, что она чуть ли не специально создавалась для «удушения» оппозиции и гражданских прав и свобод…

Основная задача службы, как мне это видится, — обеспечение безопасности и правопорядка в России. Никакого отношения к борьбе с оппозицией Росгвардия не имеет. Обратные утверждения — чушь, которую говорят либо абсолютно некомпетентные лица, либо те, кто хочет привлечь к себе внимание такими высказываниями.

ИА REGNUM: Как в Росгвардии обстоят дела с идеологией и морально-психологической подготовкой военнослужащих?

Идеология — сложная вещь. Например, в советское время политруки в армии проводили идеологию правящей партии, которая была записана в Конституции. Теперь, когда государственной идеологии нет, я думаю, правильнее говорить не об идеологии, а о воспитательной и патриотической работе в войсках, что всегда имело решающее значение для поддержания боевого духа и престижа воинской службы, в том числе в глазах молодежи.

В Федеральной службе войск национальной гвардии я бы предпочел видеть качественную воспитательную и пропагандистскую работу, которую должны вести профессиональные, а главное, авторитетные в войсках и органах внутренних дел люди. Кого попало слушать не будут. Эффект будет обратным, да и сама идея будет дискредитирована.

Эти люди должны быть понятны личному составу и желающим служить в будущем, их заслуги — известны и не должны подвергаться ни малейшему сомнению, репутация — безупречной. Никак иначе. Такие есть. И их не мало. Живые и ушедшие. Например, подвиг Нурбагандова! Какой ещё нужен пример? Недавно был у себя в избирательном округе, Карачаево-Черкесии, там на машины МВД прикрепили наклейки «Работайте, братья!». Вот это патриотизм, вот это гордость! Смотришь, мурашки по коже! Гордишься ими, хочется всё сделать, чтоб помочь. И молодёжь хочет быть похожими на них и служить. Такие примеры есть, и их много.

ИА REGNUM: При обсуждении первых итогов на совещании наверняка отмечалась негативная тональность освещения деятельности правоохранительных органов, то, что чаще СМИ сообщают не об успешных боевых операциях силовиков, а об очередных коррупционных скандалах…

К сожалению, негативный крен в освещении работы силовиков существует. Создан он давно и отчасти руками самих правоохранителей, которые, видимо, посчитали, что несколько громких разоблачений изменят ситуацию к лучшему. Да и погоня за горячими новостями со стороны СМИ сделала своё дело. Получилось иначе. Негативный фон создан, а условные захарченки никуда не делись.

Думается, что, конечно, нельзя замалчивать недостатки, но и делать из них культ не стоит. Ситуацию нужно изменять другими системными шагами. А ставя под сомнение законность действий силовиков, огульно критикуя их, мы отобьем желание служить и сформируем недоверие к представителям власти. К сожалению, мы знаем много примеров, к каким трагическим последствиям это приводит.