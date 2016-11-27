Калуга, 27 ноября, 2016, 19:31 — ИА Регнум. О кадровых проблемах калужской медицины рассказал на встрече с журналистами в пресс-центре областной газеты «Весть» заместитель министра здравоохранения Калужской области Сергей Киричук, сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

По словам замминистра, федеральная программа «Земский доктор», участникам которой обещают один миллион рублей подъемных, фактически не работает. В деревню на пять лет молодежь ехать не хочет В министерстве здравоохранения опасаются, что такая судьба постигнет и программу «Земский фельдшер».

«В Людиново порядка трехсот человек было отправлено на учебу, высшее медицинское образование получать. Вернулось около сорока. Все остальные растворились», — сказал Сергей Киричук.

Немалые надежды в региональном министерстве здравоохранении возлагают на следующий год, когда состоится выпуск студентов-медиков в двух вузах области.

Между тем, очень много выпускников высших и средних медицинских учебных заведений по окончании учебы уезжают на работу в Москву и Подмосковье, где зарплата больше. Заманивают калужских молодых медиков высокими окладами и различные столичные медицинские центры.

По информации, помещенной в разделе «вакансии» на сайте ведомства, в медучреждениях Калуги и муниципальных образований на сегодняшний день не хватает более 70 медработников самого широкого профиля. Среди них: врачи-терапевты, хирурги, урологи, рентгенологи, психиатры, неврологи, травматологи, наркологи, педиатры, эндокринологи, офтальмологи и другие.

Больницы, поликлиники, станции медицинской помощи и сельские фельдшерские пункты также очень нуждаются в медицинских сестрах, акушерах, лаборантах и фельдшерах.

Кстати, по данным Калугастата, в областном центре, в октябре средняя зарплата у горожан снизилась почти на 1,5 тысячи рублей и составила 36 тыс. 670 рублей.