Москва, 27 ноября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Легковой автомобиль марки Kia сбил лошадь с сотрудником полиции на востоке Москвы. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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ДТП произошло в воскресенье, 27 ноября, на перекрестке Главной аллеи и проезда Пролетарского входа около Измайловского парка.

«Произошло столкновение легкового автомобиля Kia с полицейским-кавалеристом», — отметил источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.