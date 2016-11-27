Донецк, 27 ноября, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Известный рок-музыкант, заслуженный артист РФ Александр Скляр попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке.

Jarvi Александр Скляр

Инцидент произошел сегодня, 27 ноября, под Донецком.

«Можете поздравить Александра Скляра, — сказал Захарченко. — У него сегодня было боевое крещение. Он побывал на передовой и попал под обстрел».

Глава ДНР уточнил, что рок-музыкант раздавал свои диски с автографами бойцам, которые находятся на передовой в районе авдеевской промышленной зоны.

«Кортеж на обратном пути «засекли» и открыли огонь из автоматического оружия, — отметил Захарченко. — Мы-то люди военные, нам привычно, а с ним такое случилось впервые».