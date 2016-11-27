Киев, 27 ноября, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Украина может лишиться права принимать «Евровидение-2017» из-за того, что Киев «затягивает с организацией» конкурса. Об этом ТСН рассказал исполняющий обязанности гендиректора генерального директора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Александр Харебин.

Aleksandr Plyushchev Эмблема Евровидения-2005 в Киеве

По его словам, Европейский вещательный союз как владелец бренда «Евровидения» в начале октября дал Национальной телекомпании Украины «красную карточку в отношении сроков и фактически срыва подготовки к Евровидению».

Причину затягивания процесса организации конкурса Харебин объяснил бюрократией, несовершенством законодательных актов и пренебрежительным отношением некоторых чиновников к конкурсу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2016 г. украинская певица Джамала, выступив с песней «1944» о депортации крымских татар, стала победительницей главного европейского песенного конкурса «Евровидение».

Таким образом, следующий музыкальный конкурс теперь должен пройти на Украине.

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