Афины , 27 ноября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Греции задержано украинское рыболовецкое судно RS-300 № 97, потерявшее ход в Средиземном море и спасенное российским военным кораблем «Вице-адмирал Кулаков». Об этом, как передает RT, сообщили в береговой охране Греции.

Pixabay.com Сигареты

«Судно перевозило большое количество сигарет, законность груза изучает таможня Ханьи», — говорится в сообщении.

24 ноября 2016 г. в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что моряки большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» оказали помощь экипажу (7 человек) украинского рыболовецкого судна, терпящего бедствие в Средиземном море.

Грузовое судно, выполнявшее рейс из Черногории в Ливан, было отбуксировано из-за механической поломки 26 ноября в греческий порт Палеохора Ханьи.

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