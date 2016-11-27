Рим, 27 ноября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Итальянская газета La Stampa в воскресенье, 27 ноября, опубликовала статью «Пришло время доверять России, общий фронт против террора», подписанную президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным. В материале содержатся выдержки из высказываний главы российского государства на «Валдайском форуме» в Сочи, касающиеся ситуации в мире.

Kremlin.ru Владимир Путин

В частности, в статье приводится высказывание Путина о выборах президента США, в котором он указывает, что «Америка — это великая держава, а не банановая страна».

«Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может повлиять на выбор американского народа?», — цитирует Путина итальянская газета.

Президент РФ также констатирует, что существующую систему международных отношений «постоянно лихорадит». Несмотря на это, западные партнеры Москвы не пытаются решить мировые проблемы — в частности, победить терроризм.

Газета уделяет внимание рассуждениям российского лидера о том, что политические разногласия не должны мешать цивилизованному миру в борьбе с террористами.

Кроме того, в материале издания говорится, что некоторые структуры, образовавшиеся во времена холодной войны, в частности, Североатлантический альянс, так и не смогли адаптироваться к новым условиям.