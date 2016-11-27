Калуга, 27 ноября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего безработного и двух старшеклассников, которые подозреваются в покушение на сбыт наркотических средств, сообщила 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуге СУ СКР по Калужской области Наталья Бабычева.

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По ее словам, в октябре 2016 года, подозреваемые приобретали в неустановленном месте расфасованные наркотики и распространяли в различных частях города методом закладок. Однако сбыть наркотики не получилось, поскольку закладки были обнаружены полицейскими.

В настоящее время 20-летний подозреваемый задержан на 48 часов. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде под стражу на два месяца.

Несовершеннолетние юноша и девушка находятся под подпиской о невыезде и сотрудничают со следствием. Подростки сообщили следователю, что стали распространять наркотики, желая заработать, в том числе приобрести для себя новые мобильные телефоны. По имеющейся информации, подростки воспитываются в благополучных, полных семьях.

Расследование уголовного дела продолжается.