Киев, 27 ноября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Митинг под лозунгом «Последняя зима нынешней Верховной рады», который инициировал бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, состоялся 27 ноября в центре Киева. Об этом сообщает ТСН.

Oda.odessa.gov.ua Михаил Саакашвили

«На сцене кроме Саакашвили присутствовали экс-заместитель главы Одесской ОГА Юлия Марушевская и бывший председатель Нацагентства по вопросам госслужбы Денис Бродский», — говорится в сообщении.

Во время своего выступления экс-губернатор Одесской области призвал жителей Украины показать «красную карточку» парламенту и провести перевыборы. Кроме того, Саакашвили обвинил действующие власти в невыполнении предвыборных обещаний и отсутствии реформ на Украине.

По словам бывшего президента Грузии, власть Украины боятся его и пытаются «выпроводить из страны».

«Меня ненавидят, потому что я знаю, как преодолеть коррупцию, как расшатать их карточный дом, — сказал Саакашвили. — Они боятся меня, потому что я не молчу».

Отметим, что на акции протеста собрались около 2-х тысяч человек, все они пришли на митинг с флагами Украины и Европейского союза (ЕС).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2016 г. экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что глава Украины Петр Порошенко поручил первому зампредседателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорю Кононенко заняться подготовкой лишения экс-президента Грузии украинского гражданства.

Саакашвили отметил, что согласно международному праву и законам Украины, человек не может быть лишён гражданства, если у него нет другого гражданства.

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